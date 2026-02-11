من البيع الى المتاجرة.. العراق يتجه لتغيير آلية تسويق نفطه

وقال لشركة تسويق النفط، علي الشطري، إن "الشركة تعمل حاليا على دراسة آليات التحول من نموذج البيع التقليدي إلى نموذج المتاجرة، بما ينسجم مع مصالح الاقتصادية"، مشيراً إلى أن "هذا التوجه يأتي ضمن رؤية تهدف إلى تعظيم العائدات النفطية وعدم حصر عمليات التسويق في الموانئ العراقية فقط".وأوضح الشطري أن "الشركة تسعى إلى الدخول في شراكات إيجابية مع شركات عالمية رصينة تمتلك خبرات واسعة في مجال التجارة النفطية، مبيناً أن آخر هذه التحركات تمثلت بالتفاوض مع شركة “ موبيل” العالمية، للدخول في شراكة تجارية متقدمة تسهم في تطوير ملاكات “سومو” وبناء ذراع تسويقية وتجارية قادرة على التفاعل مع متغيرات السوق العالمية واقتناص الفرص المتاحة".وأشار إلى أن "أسواق النفط العالمية تعاني في بعض مفاصلها من نقاط ضعف واضحة، إلا أن “سومو” تعمل على استثمار نقاط القوة المتاحة من خلال هذه الشراكات، بما يتيح لها الانتقال من دور البائع إلى لاعب أكثر فاعلية في منظومة التجارة النفطية الدولية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.