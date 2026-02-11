رغم المفاوضات النووية.. ارتفاع أسعار النفط في التعاملات المبكرة

وبحلول الساعة 09:37 بتوقيت ، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" لشهر مارس المقبل بنسبة 0.75% إلى 64.44 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج " " لشهر أبريل المقبل بنسبة 0.67% إلى 69.23 دولار للبرميل.وقال محللون في مجموعة بورصات في تقرير: "يحتفظ النفط بزخم قوي في ظل استمرار المحادثات الأمريكية الإيرانية الهشة وهو ما يحافظ على دعم علاوة مخاطر وسط ضغوط العقوبات المستمرة، والتهديدات برسوم جمركية مرتبطة بالتجارة الإيرانية، وتصاعد الموقف العسكري الأمريكي الإقليمي".