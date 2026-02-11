الذهب يستقر فوق المليون.. تحديث جديد لأسعار السوق اليوم

وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.030 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.025 مليون دينار.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة بلغ سعر بيع المثقال عيار 21 في محال الصاغة عيار 21 بين 1.060 مليون دينار و1.070 مليون دينار للذهب الخليجي.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.