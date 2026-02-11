الدولار يغلق على ارتفاع في بغداد.. بورصتا الكفاح والحارثية تتخطيان عتبة الـ 150 ألفاً

وشهدت بورصتا الكفاح والحارثية صعوداً في مؤشراتها لتسجل 150,250 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، مقارنة بأسعار الافتتاح صباح اليوم التي استقرت عند 150,100 دينار مقابل الـ 100 دولار.وعلى مستوى الأسواق المحلية ومحال الصيرفة في ، شهدت أسعار البيع والشراء تفاوتاً جديداً، حيث بلغ سعر البيع للمواطنين 150,750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الشراء من قبل الصيرفات 149,750 ديناراً مقابل الـ 100 دولار.