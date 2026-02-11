الطقس يهوي بالعقود الأميركية للغاز

وانخفضت عقود مارس في بورصة بمقدار خمسة سنتات، أو 1.6%، إلى 3.065 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لتتجه نحو أدنى إغلاق منذ 17 أكتوبر، بعدما أنهت العقود الأقرب استحقاقاً جلسة الثلاثاء عند أدنى مستوى منذ 16 يناير، وفق «رويترز».في المقابل، واصلت أسعار الغاز الفورية في مركز «واها» بحوض بيرميان في غرب التداول في المنطقة السلبية لليوم الخامس على التوالي، وللمرة الرابعة عشرة هذا العام، نتيجة قيود على خطوط الأنابيب حدّت من تدفقات الغاز في أكبر حوض نفطي بالولايات المتحدة.وسُجلت الأسعار السلبية في «واها» عشرات المرات خلال الأعوام الأخيرة، كان أبرزها 49 مرة في 2024 و39 مرة في 2025.وبلغ متوسط إنتاج الغاز في الولايات الـ48 المتجاورة نحو 107.5 مليار قدم مكعبة يومياً في فبراير حتى الآن، مقارنة بـ106.3 مليار قدم مكعبة يومياً في يناير، بحسب مجموعة بورصات . ويتوقع خبراء الأرصاد استمرار الطقس الأكثر دفئاً من المعتاد حتى 26 فبراير، ما يعزز الضغوط على الأسعار.