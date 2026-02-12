مع نهاية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار في العراق



ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الخميس 12 شباط 2026.





سعر البيع 151000 دينارا مقابل 100 دولار.



سعر الشراء 150000 دينارا مقابل 100 دولار.



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.