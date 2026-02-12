لم يصل لهذا الرقم منذ ايام.. الدولار ينهي الاسبوع بارتفاع قياسي

نيوز- اقتصاد

اغلقت اسعار الدولار الاسبوع على ارتفاع في تعاملات اليوم الخميس المسائية.

سعر البيع 152000 دينار مقابل 100 دولار.



سعر الشراء 151000 دينار مقابل 100 دولا

ر.



وكان قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.