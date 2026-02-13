الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-555965-639065571088313788.jpg
النفط يستقر على خسارتين متتاليتين بفعل "التصريحات المطمئنة" حول ايران
اقتصاد
2026-02-13 | 00:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
172 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
استقرت اسعار النفط نسبيا لكنها ارتفعت بشكل ضئيل جدا بعد انخفاضها في الجلسة الماضية، وسط توقعات بتكبدها خسائر للاسبوع الثاني مع تراجع المخاوف من صراع محتمل مع
ايران
، فضلا عن توقعات بتجاوز الامدادات المتوفرة حجم الطلب هذا العام.
وارتفعت
العقود الآجلة لخام برنت
ثلاثة سنتات أو 0.04 بالمئة إلى 67.55 دولار للبرميل بعد انخفاضها 2.7 بالمئة في الجلسة الماضية، وزاد خام غرب
تكساس
الوسيط الأمريكي سنتا واحدا أو 0.02 بالمئة إلى 62.85 دولار بعد تراجعه 2.8 بالمئة، ويتجه
خام برنت
للهبوط 0.8 بالمئة هذا الأسبوع ومن المتوقع أن يتكبد الخام الأمريكي خسائر أسبوعية 1.1 بالمئة، بحسب رويترز.
وارتفعت الأسعار في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب مخاوف من هجوم أمريكي على
إيران
على خلفية برنامجها النووي، لكن تعليقات الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
أمس الخميس بأن
الولايات المتحدة
قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الشهر المقبل دفعت الأسعار إلى الانخفاض في الجلسة الماضية.
وقال
توني سيكامور
المحلل لدى آي.جي "انخفضت أسعار النفط وسط مؤشرات على أن الولايات المتحدة تسعى لمنح مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، مما يقلل من علاوة المخاطر الجيوسياسية على المدى القريب، كما توقعت وكالة
الطاقة الدولية
أمس في تقريرها الشهري أن يكون نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام أضعف مما كان متوقعا سابقا، مع التكهن بتجاوز إجمالي المعروض الطلب.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
