النفط يستقر على خسارتين متتاليتين بفعل "التصريحات المطمئنة" حول ايران

وارتفعت ثلاثة سنتات أو 0.04 بالمئة إلى 67.55 دولار للبرميل بعد انخفاضها 2.7 بالمئة في الجلسة الماضية، وزاد خام غرب الوسيط الأمريكي سنتا واحدا أو 0.02 بالمئة إلى 62.85 دولار بعد تراجعه 2.8 بالمئة، ويتجه للهبوط 0.8 بالمئة هذا الأسبوع ومن المتوقع أن يتكبد الخام الأمريكي خسائر أسبوعية 1.1 بالمئة، بحسب رويترز.وارتفعت الأسعار في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب مخاوف من هجوم أمريكي على على خلفية برنامجها النووي، لكن تعليقات الرئيس الأمريكي أمس الخميس بأن قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الشهر المقبل دفعت الأسعار إلى الانخفاض في الجلسة الماضية.وقال المحلل لدى آي.جي "انخفضت أسعار النفط وسط مؤشرات على أن الولايات المتحدة تسعى لمنح مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، مما يقلل من علاوة المخاطر الجيوسياسية على المدى القريب، كما توقعت وكالة أمس في تقريرها الشهري أن يكون نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام أضعف مما كان متوقعا سابقا، مع التكهن بتجاوز إجمالي المعروض الطلب.