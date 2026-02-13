عالميا.. ارتفاع الذهب والفضة

بحلول الساعة 01:27 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 4966.83 دولار للأونصة، بعد هبوطه بأكثر من 3% أمس الخميس ليبلغ أدنى مستوى له في أسبوع تقريبا دون مستوى خمسة آلاف دولار.وكسبت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل المقبل بنسبة 0.7% إلى 4985.40 دولار للأونصة.وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.1% إلى 76.76 دولار للأونصة بعدما هوى 11% يوم الأربعاء الماضي.ولم يشهد الدولار تغيرا يذكر إلى حد كبير مقابل العملات الرئيسية أمس الخميس محافظا على استقراره بعد الإشارات المتضاربة من أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية. ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة المعادن المقومة بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.وأظهرت بيانات صادرة، يوم الأربعاء، أن سوق العمل الأمريكية استهلت عام 2026 على نحو أقوى من المتوقع مما يعزز التكهنات بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.