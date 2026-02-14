تفاصيل جديدة عن التعرفة الجمركية.. تعرف على النسب المفروضة

وقال مدير قسم تحديد القيمة في الهيئة، العكيدي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "نظام الأسيكودا يمثل منصة عالمية لأتمتة العمل الجمركي وتقليص التدخلات البشرية والاجتهادات الشخصية"، موضحاً أن "تطبيق النظام تزامن مع قرارات اقتصادية لضبط الاستيراد وترشيد الإنفاق عبر تفعيل 'البيان المسبق' والتحويل المالي الأصولي".وأضاف العكيدي، أن "الآلية السابقة كانت تعتمد نظام (المبلغ المقطوع) على حجم الحاوية، أما النظام الحالي فيحتسب التعرفة بناءً على قيمة المادة ونوعها داخل كل حاوية".وأوضح، أن "التعرفة شملت معظم بنود السجل الجمركي البالغة 99 فصلاً، بنسب تتراوح بين 5% و15%، وقد تصل لـ30% لبعض المواد"، مبيناً أن "كلفة الحاوية التي كانت تُسدد بمبلغ 3 ملايين دينار سابقاً، استُبدلت بنسبة 5% من قيمة المحتوى الفعلي للحاوية"، مشيرا إلى أن "القرارات تهدف لرسم سياسة اقتصادية رصينة تمنع الاستغلال".وشدد على "أهمية ضبط حركة التجارة وتقويض الاستيراد العشوائي"، موضحا أن "فرض إجراءات البيان المسبق والتصريح المسبق أدت بالفعل إلى خفض مبيعات البنك المركزي من 1.6 مليار دولار إلى 400 مليون دولار أسبوعياً".