احد أسباب العجز المالي.. 600 مليار تصرف شهريا والدولة تسترجع 1% منها

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
07:30 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556051-639066518706987150.jpg
احد أسباب العجز المالي.. 600 مليار تصرف شهريا والدولة تسترجع 1% منها
اقتصاد
2026-02-14 | 02:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
583 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصادي
أعلن مرصد إيكو عراق، اليوم السبت، أن
الدولة العراقية
تنفق نحو 600 مليار دينار شهرياً على قطاع الكهرباء، في وقت لا تتجاوز فيه إيرادات الجباية مليار دينار فقط، ما يكشف عن خلل
مالي
وإداري عميق في إدارة أحد أكثر القطاعات استنزافاً للموازنة العامة.
وقال المرصد في بيان تلقته
السومرية نيوز
، إن "الدولة تنفق شهرياً على وزارة الكهرباء، بين رواتب ونفقات صيانة وشراء وقود، ما يقارب 600 مليار دينار"، مبيناً أن "هذا الإنفاق الضخم لا ينعكس على مستوى الإنتاج، إذ لا يتجاوز التوليد الفعلي نحو 28 ألف ميغاواط، بينما تبلغ حاجة البلاد قرابة 50 ألف ميغاواط".
وأضاف أن "إيرادات جباية أجور الكهرباء لا تتجاوز مليار دينار شهرياً، أي ما يعادل نحو 0.17% فقط من حجم الإنفاق الكلي"، مؤكداً أن "هذا الرقم يعكس ضعفاً خطيراً في منظومة الجباية وغياباً للانضباط المالي".
وأوضح المرصد أن "الفجوة الهائلة بين الإنفاق والإيرادات تمثل نزيفاً مالياً مستمراً يسهم في تعميق العجز في الموازنة، ويضع عبئاً إضافياً على المالية
العامة للدولة
"، مشيراً إلى أن "استمرار هذا النموذج من الإدارة يعني ترسيخ أزمة مزمنة تُحمّل كلفتها للمواطن دون أن يحصل على خدمة مستقرة".
ودعا الحكومة إلى "اتخاذ قرارات جريئة وإصلاحات هيكلية حقيقية، وفي مقدمتها خصخصة قطاع الكهرباء أو إشراك القطاع الخاص بشكل فعّال، بهدف إنهاء الهدر المالي وتحقيق كفاءة تشغيلية تضمن استقرار التجهيز وعدالة التحصيل"، لافتا الى ان "ملف الكهرباء لم يعد مجرد أزمة خدمية، بل تحوّل إلى تحدٍ
مالي
واقتصادي يمس استقرار الدولة المالي بشكل مباشر".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
العجز المالي العراقي يتصاعد وإيرادات الدولة لا تغطي الرواتب
03:01 | 2026-01-17
محكمة تحقيق الرصافة تسترجع اكثر من 89 مليار دينار الى خزينة الدولة
02:45 | 2025-12-31
السوداني: العجز المالي أثر في مختلف القطاعات والمعالجات تحتاج إلى "صبر"
05:52 | 2025-12-25
توضيح رسمي يخص سعر صرف الدولار والعجز المالي
02:32 | 2026-01-10
كهرباء
جباية
الدولة العراقية
الدولة العراق
السومرية نيوز
العامة للدولة
سومرية نيوز
السومرية
whatsapp
العراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المرور تصدر قرارا يخص السيارات
محليات
65.22%
11:52 | 2026-02-12
المرور تصدر قرارا يخص السيارات
11:52 | 2026-02-12
لم يصل لهذا الرقم منذ ايام.. الدولار ينهي الاسبوع بارتفاع قياسي
اقتصاد
12.97%
08:43 | 2026-02-12
لم يصل لهذا الرقم منذ ايام.. الدولار ينهي الاسبوع بارتفاع قياسي
08:43 | 2026-02-12
تحذيرات للعراقيين من يوم غد السبت
محليات
11.38%
03:20 | 2026-02-13
تحذيرات للعراقيين من يوم غد السبت
03:20 | 2026-02-13
بعد السيارات.. قرار جديد من المرور يخص الدراجات
محليات
10.42%
01:17 | 2026-02-14
بعد السيارات.. قرار جديد من المرور يخص الدراجات
01:17 | 2026-02-14
المزيد
أحدث الحلقات
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-13
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
عشرين
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
عشرين
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
الأكثر مشاهدة
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-13
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
عشرين
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
عشرين
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
اخترنا لك
بعد الارتفاع.. أسعار الذهب تعاود الانخفاض في الأسواق العراقية اليوم
03:33 | 2026-02-14
انخفض لكنه مازال اكثر من الـ150 الفا.. أسعار الدولار مع بداية الأسبوع
02:48 | 2026-02-14
تفاصيل جديدة عن التعرفة الجمركية.. تعرف على النسب المفروضة
01:35 | 2026-02-14
بسبب قلق الذكاء الاصطناعي.. الأسهم الأوروبية تتراجع بحذر
15:36 | 2026-02-13
عالميا.. ارتفاع الذهب والفضة
04:07 | 2026-02-13
مختص: تطبيق كردستان نظام الاسيكودا سيرفع حصة بغداد من ايرادات الاقليم الى 200 مليار شهريا
02:51 | 2026-02-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.