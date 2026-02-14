انخفض لكنه مازال اكثر من الـ150 الفا.. أسعار الدولار مع بداية الأسبوع

– اقتصادي

انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار في التعاملات الصباحية لليوم السبت، الا ان الانخفاض قليل ومازالت أسعاره اكثر من الـ150 الفا.





سعر الشراء 150750 دينارا مقابل 100 دولار.



وكان قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

