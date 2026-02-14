بعد الارتفاع.. أسعار الذهب تعاود الانخفاض في الأسواق العراقية اليوم

وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.035 مليون، وبلغ سعر 1.030 مليون دينار.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة بلغ سعر بيع المثقال عيار 21 في محال الصاغة بين 1.075 و 1.065 ألف دينار للذهب الخليجي.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.