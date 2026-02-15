"الاسيكودا" ترفع ايرادات الجمارك 114%

وقال مازن ان "نظام الأسيكودا يُعد من الأنظمة المرنة التي يمكن تعديلها وتطويرها بإشراف مباشر من ، ووفقًا للقوانين النافذة"، مؤكدًا أن العمل على تطوير النظام بدأ فعليًا بالتعاون مع ".وأضاف مازن أن جميع التعديلات التي تُجرى على نظام الأسيكودا تتم بموجب ، وبما ينسجم مع متطلبات العمل الجمركي والسياسات الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى أن النظام انتقل بشكل كامل إلى العمل الإلكتروني، وتمت مغادرة العمل الورقي نهائيًا في الإجراءات ، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأوضح أن اعتماد نظام الأسيكودا أسهم بشكل واضح في تبسيط الإجراءات القانونية وتقليل الروتين، الأمر الذي انعكس إيجابًا على كفاءة العمل بنسبة 200% وتقليل الهدر وتعزيز الشفافية، كما ان عمليات الدفع أصبحت تتم إلكترونيًا، مع ربط النظام بالبنك المركزي العراقي في ما يخص نظام السويفت، إضافة إلى الربط مع بخصوص المحاجر، مشيرًا إلى أن معدل ارتفاع الإيرادات بلغ مؤخرًا 114 %، وهو ما يعكس نجاح تطبيق النظام وتطويره.