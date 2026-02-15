الصفحة الرئيسية
"الاسيكودا" ترفع ايرادات الجمارك 114%
اقتصاد
2026-02-15 | 02:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
272 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
أكد مدير مشروع
النظام الوطني
"الاسيكودا"
محمد مازن
، اليوم الاحد، ان تطبيق النظام ادى لارتفاع الايرادات
الجمركية
بنسبة 114%، فيما رفع كفاءة العمل الجمركي بنسبة 200%.
وقال مازن ان "نظام الأسيكودا يُعد من الأنظمة المرنة التي يمكن تعديلها وتطويرها بإشراف مباشر من
الدولة العراقية
، ووفقًا للقوانين النافذة"، مؤكدًا أن العمل على تطوير النظام بدأ فعليًا بالتعاون مع
منظمة الأمم المتحدة
".
وأضاف مازن أن جميع التعديلات التي تُجرى على نظام الأسيكودا تتم بموجب
القانون العراقي
، وبما ينسجم مع متطلبات العمل الجمركي والسياسات الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى أن النظام انتقل بشكل كامل إلى العمل الإلكتروني، وتمت مغادرة العمل الورقي نهائيًا في الإجراءات
الجمركية
، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأوضح أن اعتماد نظام الأسيكودا أسهم بشكل واضح في تبسيط الإجراءات القانونية وتقليل الروتين، الأمر الذي انعكس إيجابًا على كفاءة العمل بنسبة 200% وتقليل الهدر وتعزيز الشفافية، كما ان عمليات الدفع أصبحت تتم إلكترونيًا، مع ربط النظام بالبنك المركزي العراقي في ما يخص نظام السويفت، إضافة إلى الربط مع
وزارة الزراعة
بخصوص المحاجر، مشيرًا إلى أن معدل ارتفاع الإيرادات بلغ مؤخرًا 114 %، وهو ما يعكس نجاح تطبيق النظام وتطويره.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مختص: تطبيق كردستان نظام الاسيكودا سيرفع حصة بغداد من ايرادات الاقليم الى 200 مليار شهريا
02:51 | 2026-02-13
02:51 | 2026-02-13
القوات الأمنية ترفع لافتات "التعرفة الجمركية" في بغداد لعدم وجود موافقات أصولية
07:19 | 2026-02-08
05:53 | 2026-01-14
القوات الأمنية ترفع لافتات "التعرفة الجمركية" في بغداد لعدم وجود موافقات أصولية
07:19 | 2026-02-08
موجة الأمطار ترفع منسوب " الزاب" في كركوك
09:29 | 2025-12-08
جمارك
اسيكودا
البنك المركزي العراقي
منظمة الأمم المتحدة
القانون العراقي
الدولة العراقية
الأمم المتحدة
الدولة العراق
السومرية نيوز
وزارة الزراعة
ما أسباب منع إدخال الأغذية الى السعودية.. الحج والعمرة توضح!
محليات
31.09%
10:37 | 2026-02-14
ما أسباب منع إدخال الأغذية الى السعودية.. الحج والعمرة توضح!
10:37 | 2026-02-14
بعد السيارات.. قرار جديد من المرور يخص الدراجات
محليات
26.76%
01:17 | 2026-02-14
بعد السيارات.. قرار جديد من المرور يخص الدراجات
01:17 | 2026-02-14
علامات جسدية تحذر من النوبة القلبية
منوعات
21.82%
09:41 | 2026-02-14
علامات جسدية تحذر من النوبة القلبية
09:41 | 2026-02-14
السوداني يصدر توجيها يخص بضائع التجار والمستوردين في الموانئ
سياسة
20.33%
12:44 | 2026-02-14
السوداني يصدر توجيها يخص بضائع التجار والمستوردين في الموانئ
12:44 | 2026-02-14
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-15
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-15
عشرين
الاطار يزداد انسداداً وترامب يزيد تغريدة تصريحاً! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٨ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-14
عشرين
الاطار يزداد انسداداً وترامب يزيد تغريدة تصريحاً! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٨ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-14
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-15
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-15
عشرين
الاطار يزداد انسداداً وترامب يزيد تغريدة تصريحاً! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٨ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-14
عشرين
الاطار يزداد انسداداً وترامب يزيد تغريدة تصريحاً! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٨ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-14
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
إليك أسعار الذهب في بغداد مع افتتاح تعاملات الأحد
03:19 | 2026-02-15
الخسارة الصامتة: كيف تتبخر قيمة سيارتك في السوق العراقي دون أن تشعر؟
02:59 | 2026-02-15
تراجع طفيف لأسعار الدولار في بغداد مع افتتاح تعاملات الأحد
02:57 | 2026-02-15
بعد الارتفاع.. أسعار الذهب تعاود الانخفاض في الأسواق العراقية اليوم
03:33 | 2026-02-14
انخفض لكنه مازال اكثر من الـ150 الفا.. أسعار الدولار مع بداية الأسبوع
02:48 | 2026-02-14
احد أسباب العجز المالي.. 600 مليار تصرف شهريا والدولة تسترجع 1% منها
02:43 | 2026-02-14
