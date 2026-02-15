تراجع طفيف لأسعار الدولار في بغداد مع افتتاح تعاملات الأحد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
08:30 AM
الى
09:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن إسقاط 55 طائرة مسيرة أوكرانية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556128-639067390922088076.jpg
تراجع طفيف لأسعار الدولار في بغداد مع افتتاح تعاملات الأحد
اقتصاد
2026-02-15 | 02:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,580 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، صباح اليوم الأحد، انخفاضاً ملحوظاً في البورصات الرئيسية بالعاصمة
بغداد
. حيث سجلت بورصتا الكفاح والحارثية 150,700 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت يوم أمس السبت 151,250 ديناراً.
وفي محال الصيرفة بالأسواق المحلية في
بغداد
، شهدت أسعار البيع والشراء تراجعاً نسبياً تماشياً مع البورصة المركزية، وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر البيع: 151,250 ديناراً مقابل كل 100 دولار.
سعر الشراء: 150,250 ديناراً مقابل كل 100 دولار.
ويعزو مراقبون هذا التراجع الطفيف إلى زيادة معروض العملة الصعبة وتوازن الطلب في السوق المحلية مع بداية الأسبوع، وسط ترقب لحركة المبيعات في نافذة
البنك المركزي العراقي
لهذا اليوم.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
إليك أسعار الذهب في بغداد مع افتتاح تعاملات الأحد
03:19 | 2026-02-15
تداول الدولار.. البورصة العراقية تشهد تراجعاً طفيفاً
08:54 | 2025-12-06
بعد الارتفاع الجنوني.. تراجع طفيف بأسعار الدولار في البورصة العراقية
08:20 | 2026-01-27
بعد الطفرة الصباحية.. تراجع أسعار الدولار في العراق
08:34 | 2025-12-02
تراجع طفيف لأسعار الدولار في بغداد
مع افتتاح تعاملات الأحد
البنك المركزي العراقي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الحارثية
العراق
بغداد
البو
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ما أسباب منع إدخال الأغذية الى السعودية.. الحج والعمرة توضح!
محليات
31.09%
10:37 | 2026-02-14
ما أسباب منع إدخال الأغذية الى السعودية.. الحج والعمرة توضح!
10:37 | 2026-02-14
بعد السيارات.. قرار جديد من المرور يخص الدراجات
محليات
26.76%
01:17 | 2026-02-14
بعد السيارات.. قرار جديد من المرور يخص الدراجات
01:17 | 2026-02-14
علامات جسدية تحذر من النوبة القلبية
منوعات
21.82%
09:41 | 2026-02-14
علامات جسدية تحذر من النوبة القلبية
09:41 | 2026-02-14
السوداني يصدر توجيها يخص بضائع التجار والمستوردين في الموانئ
سياسة
20.33%
12:44 | 2026-02-14
السوداني يصدر توجيها يخص بضائع التجار والمستوردين في الموانئ
12:44 | 2026-02-14
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-15
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-15
عشرين
الاطار يزداد انسداداً وترامب يزيد تغريدة تصريحاً! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٨ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-14
عشرين
الاطار يزداد انسداداً وترامب يزيد تغريدة تصريحاً! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٨ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-14
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-15
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-15
عشرين
الاطار يزداد انسداداً وترامب يزيد تغريدة تصريحاً! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٨ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-14
عشرين
الاطار يزداد انسداداً وترامب يزيد تغريدة تصريحاً! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٨ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-14
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
اخترنا لك
إليك أسعار الذهب في بغداد مع افتتاح تعاملات الأحد
03:19 | 2026-02-15
الخسارة الصامتة: كيف تتبخر قيمة سيارتك في السوق العراقي دون أن تشعر؟
02:59 | 2026-02-15
"الاسيكودا" ترفع ايرادات الجمارك 114%
02:54 | 2026-02-15
بعد الارتفاع.. أسعار الذهب تعاود الانخفاض في الأسواق العراقية اليوم
03:33 | 2026-02-14
انخفض لكنه مازال اكثر من الـ150 الفا.. أسعار الدولار مع بداية الأسبوع
02:48 | 2026-02-14
احد أسباب العجز المالي.. 600 مليار تصرف شهريا والدولة تسترجع 1% منها
02:43 | 2026-02-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.