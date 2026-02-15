تراجع طفيف لأسعار الدولار في بغداد مع افتتاح تعاملات الأحد

– اقتصاد



سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، صباح اليوم الأحد، انخفاضاً ملحوظاً في البورصات الرئيسية بالعاصمة . حيث سجلت بورصتا الكفاح والحارثية 150,700 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت يوم أمس السبت 151,250 ديناراً.





وفي محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ، شهدت أسعار البيع والشراء تراجعاً نسبياً تماشياً مع البورصة المركزية، وجاءت الأسعار كالتالي:سعر البيع: 151,250 ديناراً مقابل كل 100 دولار.سعر الشراء: 150,250 ديناراً مقابل كل 100 دولار.ويعزو مراقبون هذا التراجع الطفيف إلى زيادة معروض العملة الصعبة وتوازن الطلب في السوق المحلية مع بداية الأسبوع، وسط ترقب لحركة المبيعات في نافذة لهذا اليوم.