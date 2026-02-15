إليك أسعار الذهب في بغداد مع افتتاح تعاملات الأحد

وسجلت أسعار الأصفر في أسواق الجملة بشارع النهر للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي سعر بيع بلغ 1.068 مليون دينار، وسعر شراء 1.064 مليون دينار، وهي ذات الأسعار المسجلة في تعاملات يوم أمس السبت.أما الذهب العراقي، فقد حافظ هو الآخر على مستوياته السعرية، حيث سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 مبلغ 1.038 مليون دينار، فيما بلغ سعر الشراء 1.034 مليون دينار.وفي جولة بمحال الصاغة (الأسواق المنفردة)، شهدت الأسعار تبايناً طفيفاً حسب المنطقة والمصنعية، وجاءت كالتالي:الذهب الخليجي (عيار 21): يتراوح سعر البيع بين 1.070 مليون و1.080 مليون دينار.الذهب العراقي (عيار 21): يتراوح سعر البيع بين 1.040 مليون و1.050 مليون دينار.