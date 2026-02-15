مجددا.. الدولار يعاود الارتفاع بعد انخفاض طفيف

– اقتصادي

شهدت أسعار صرف الدولار امام الدينار، اليوم الاحد، ارتفاعا جديدا بعد ارتفاع طفيف في التعاملات المسائية مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين في الكفاح والحارثية.

سعر البيع: 151,500 دينار مقابل كل 100 دولار.

سعر الشراء: 150,500 دينار مقابل كل 100 دولار.

