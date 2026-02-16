اسعار النفط "متجمدة" وتراقب المفاوضات النووية.. 7 دولارات "سترحل" عن البرميل فور التوصل لاتفاق

وانخفضت ثلاثة سنتات إلى 67.72 دولار للبرميل بعد أن أغلقت على ارتفاع 23 سنتا يوم الجمعة، كما غرب الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 62.86 دولار للبرميل.وسجل كلا المؤشرين انخفاضا أسبوعيا الأسبوع الماضي، إذ تراجع بنحو 0.5 بالمئة، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط واحدا بالمئة، وذلك بعد أن أدت تصريحات الرئيس الأمريكي يوم الخميس بأن قد تتوصل إلى اتفاق مع خلال الشهر المقبل، إلى انخفاض الأسعار في ذلك اليوم.وجددت الدولتان المفاوضات في وقت سابق من هذا الشهر بهدف التوصل إلى اتفاق في نزاعهما المستمر منذ عقود حول برنامج النووي وتجنب مواجهة عسكرية جديدة، ومن المقرر أن تعقدا جولة ثانية من المحادثات في جنيف اليوم الثلاثاء، وذكرت تقارير نقلا عن دبلوماسي إيراني أمس الأحد أن طهران تسعى إلى التوصل إلى اتفاق نووي مع يحقق فوائد اقتصادية للطرفين، بما في ذلك استثمارات في مجال الطاقة والتعدين وشراء طائرات قيد المناقشة.ويرى المختصون انه فور غياب علاوة المخاطر الجيوسياسية بين واميركا، ستنخفض اسعار برنت اقل من 60 دولارا للبرميل.