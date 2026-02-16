وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق ، إن " ، ، وجّه بتصفير أجور الأرضية في الموانئ البحرية من خلال استصدار قرار في جلسة المقبلة"، مشيرا الى انه "تم الإيعاز الى للنقل البحري باستمرار الإعفاءات الممنوحة للمستوردين والتجار".وبشأن المنافذ، أكد الوائلي، أن "رئيس الوزراء، وجّه بسرعة افتتاح منفذَي وربيعة مع من أجل رفع مستوى التبادل التجاري والاستفادة من المنفذين بشأن ما يخص والاستفادة من موقع الجغرافي لربط الشرق بالغرب"، مشيرا الى ان "العمل تم بهمة عالية وكوادرنا متواجدة في منفذ الوليد ومنفذ ".وتابع أنه "في قادم الأيام سنشهد افتتاح المنفذَين المهمَين والذي سينعكس إيجاباً على الإيرادات المتحققة ورفع مستوى التبادل التجاري والترانزيت عبر العراق"، بحسب وكالة الانباء العراقية.