اكتشاف إصابتين بجدري القردة في روسيا
توجيه حكومي بفتح منفذي ربيعة والوليد مع سوريا بـ"سرعة"
اقتصاد
2026-02-16 | 03:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
836 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
اعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن توجيه
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
بافتتاح منفذي
الوليد
وربيعة الحدوديين مع
سوريا
بـ"سرعة".
وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق
عمر الوائلي
، إن "
رئيس الوزراء
،
محمد شياع السوداني
، وجّه بتصفير أجور الأرضية في الموانئ البحرية من خلال استصدار قرار في جلسة
مجلس الوزراء
المقبلة"، مشيرا الى انه "تم الإيعاز الى
الشركة العامة
للنقل البحري باستمرار الإعفاءات الممنوحة للمستوردين والتجار".
وبشأن المنافذ، أكد الوائلي، أن "رئيس الوزراء، وجّه بسرعة افتتاح منفذَي
الوليد
وربيعة مع
سوريا
من أجل رفع مستوى التبادل التجاري والاستفادة من المنفذين بشأن ما يخص
طريق التنمية
والاستفادة من موقع
العراق
الجغرافي لربط الشرق بالغرب"، مشيرا الى ان "العمل تم بهمة عالية وكوادرنا متواجدة في منفذ الوليد ومنفذ
ربيعة
".
وتابع أنه "في قادم الأيام سنشهد افتتاح المنفذَين المهمَين والذي سينعكس إيجاباً على الإيرادات المتحققة ورفع مستوى التبادل التجاري والترانزيت عبر العراق"، بحسب وكالة الانباء العراقية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
المالية توجه دعوة عاجلة تخص سرعة تمويل الرواتب
13:06 | 2026-01-25
السوداني يوجه بفتح مقر متقدم لإدارة الأزمات والكوارث في كركوك وصلاح الدين
03:26 | 2025-12-10
احتجاجات في اربيل تنديدا بـ"الانتهاكات" التي يتعرض لها الكرد في سوريا
07:52 | 2026-01-20
ايران تعلن القبض على 10 من منفذي جريمة "ميدان هروي"
10:28 | 2026-01-12
منافذ العراق
سوريا
ربيعة
الوليد
محمد شياع السوداني
السومرية نيوز
الشركة العامة
شياع السوداني
مجلس الوزراء
رئيس الوزراء
طريق التنمية
عمر الوائلي
