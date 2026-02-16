توجيه من البنك المركزي بشأن "سعر الدولار" بين الطبعة القديمة والحديثة

وقال البنك في بيان ورد للسومرية نيوز، انه وجه المصارف والمؤسسات المالية بأهمية الحد من ظاهرة التمييز في سعر صرف الدولار الأمريكي بين الإصدارات القديمة والإصدارات الحديثة.واكد على "ضرورة التزام جميع المصارف والمؤسسات المالية بتعليمات تداول الأوراق النقدية واستبدالها وفق المعايير المعتمدة الخاصة بالأوراق النقدية الأجنبية".واشار الى ان "القوانين والتعليمات والضوابط النافذة لا تعتمد أي تمييز بين الطبعات المختلفة لعملة الدولار الأمريكي ".وشدد على ان "البنك مستمر في استلام الإصدارات والتعامل بها عبر المصارف المجازة كافة شريطة أن تكون ضمن المعايير والضوابط المعتمدة دولياً ومحلياً ".