اشادة دولية باستقرار المؤشرات الاقتصادية للعراق وتوقعات بنمو الإنتاج النفطي وانحسار التضخم لعام 2026

ونقل بيان لوزارة المالية العراقية عن الوكالة تاكيدها أن "الاقتصاد العراقي يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الاستدامة المالية رغم التحديات الإقليمية".وتوقعت الوكالة أن يشكل ارتفاع إنتاج النفط خلال عام 2026 دعماً محورياً للعراق في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية والتوترات الجيوسياسية المحيطة.وعلى صعيد ، أثنى التقرير على نجاح الحكومة في تطبيق سياسة ضبط الإنفاق التي أدت بشكل مباشر إلى تقليص العجز المالي ليصل إلى 2,5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وهو ما يمثل تحسناً ملموساً مقارنة بنسبة 2,7% المسجلة في عام 2024.لفتت الوكالة، وفق البيان، إلى المتانة المالية التي تتمتع بها البلاد، حيث من المتوقع أن يحافظ على متوسط احتياطيات دولية يبلغ نحو 100 مليار دولار حتى عام 2029، وهو ما يقارب 35% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي قيمة تتجاوز بكثير حجم الديون الخارجية للقطاع العام، مما يعزز الثقة الدولية في الملاءة المالية للدولة.وأوضح تقرير "ستاندرد آند بورز" أن معدلات التضخم في العراق تظل منخفضة ومستقرة مقارنة بالمعايير الإقليمية، مع توقعات بتراجع متوسط التضخم السنوي إلى 1,9% في عام 2025 بعد أن كان 2,6% في عام 2024. وترى الوكالة أن هذه الاستقرار مدعوم بتحسن آليات تحصيل عبر إدخال الأنظمة الرقمية الجديدة في قطاع ، جنباً إلى جنب مع الإجراءات الفاعلة التي يتخذها في ملف الامتثال لتعزيز الشفافية والحوكمة وتطوير قنوات تدفق العملة الأجنبية، بالإضافة إلى الاستخدام الذكي لأدوات السياسة النقدية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي التي ستؤدي بدورها إلى رفع كفاءة الاقتصاد الوطني بشكل عام.