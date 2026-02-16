Alsumaria Tv
اشادة دولية باستقرار المؤشرات الاقتصادية للعراق وتوقعات بنمو الإنتاج النفطي وانحسار التضخم لعام 2026

اقتصاد

2026-02-16 | 07:41
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
اشادة دولية باستقرار المؤشرات الاقتصادية للعراق وتوقعات بنمو الإنتاج النفطي وانحسار التضخم لعام 2026
184 شوهد

​أصدرت وكالة "ستاندرد آند بورز" (S&P) للتصنيف الائتماني، تقريرها لشهر شباط 2026، الذي اكد الابقاء على تصنيف العراق عند (B-/B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.




ونقل بيان لوزارة المالية العراقية عن الوكالة تاكيدها أن "الاقتصاد العراقي يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الاستدامة المالية رغم التحديات الإقليمية".

وتوقعت الوكالة أن يشكل ارتفاع إنتاج النفط خلال عام 2026 دعماً محورياً للعراق في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية والتوترات الجيوسياسية المحيطة.

وعلى صعيد الإدارة المالية، أثنى التقرير على نجاح الحكومة في تطبيق سياسة ضبط الإنفاق التي أدت بشكل مباشر إلى تقليص العجز المالي ليصل إلى 2,5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وهو ما يمثل تحسناً ملموساً مقارنة بنسبة 2,7% المسجلة في عام 2024. 

لفتت الوكالة، وفق البيان، إلى المتانة المالية التي تتمتع بها البلاد، حيث من المتوقع أن يحافظ العراق على متوسط احتياطيات دولية يبلغ نحو 100 مليار دولار حتى عام 2029، وهو ما يقارب 35% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي قيمة تتجاوز بكثير حجم الديون الخارجية للقطاع العام، مما يعزز الثقة الدولية في الملاءة المالية للدولة.

وأوضح تقرير "ستاندرد آند بورز" أن معدلات التضخم في العراق تظل منخفضة ومستقرة مقارنة بالمعايير الإقليمية، مع توقعات بتراجع متوسط التضخم السنوي إلى 1,9% في عام 2025 بعد أن كان 2,6% في عام 2024. وترى الوكالة أن هذه الاستقرار مدعوم بتحسن آليات تحصيل الضرائب عبر إدخال الأنظمة الرقمية الجديدة في قطاع الكمارك، جنباً إلى جنب مع الإجراءات الفاعلة التي يتخذها البنك المركزي العراقي في ملف الامتثال لتعزيز الشفافية والحوكمة وتطوير قنوات تدفق العملة الأجنبية، بالإضافة إلى الاستخدام الذكي لأدوات السياسة النقدية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي التي ستؤدي بدورها إلى رفع كفاءة الاقتصاد الوطني بشكل عام.
أحدث الحلقات
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
ناس برمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
Play
ناس برمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
Play
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
Play
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
حديث رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:52 | 2026-02-16
Play
حديث رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:52 | 2026-02-16
الله بالخير
Play
الله بالخير
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
Play
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
بال 90
Play
بال 90
بالـ 90 - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:41 | 2026-02-16
Play
بالـ 90 - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:41 | 2026-02-16
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
سوشيل رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:34 | 2026-02-16
Play
سوشيل رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:34 | 2026-02-16
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
ليلة رمضانية - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:15 | 2026-02-16
Play
ليلة رمضانية - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:15 | 2026-02-16
ناس وناس
Play
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-16
Play
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-15
Play
العراق في دقيقة 15-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-15
