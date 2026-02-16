القضــــاء يسترد 30 مليــــاراً عن جريمة احتيال مالي



استردت ، اليوم الاثنين، مبلغا مقداره 30 مليار دينار عراقي عن جريمـــــة احتيــــال مالــــــي.



وذكر بيان لإعلام القضاء، انه "تم استرداد المبلغ من احدى الشركات المخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية".



واضاف البيان، أن " وبجهود كبيرة وبأشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضـــــر بالمال العـــــــام".