مازال اكثر من الـ150 الفا.. ارتفاع جديد يطرأ على اسعار الدولار

نيوز- اقتصادي

ارتفعت اسعار صرف الدولار امام الدينار في التعاملات المسائية لليوم الاثنين مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين في الكفاح والحارثية.

سعر البيع 152000 دينار لكل 100 دولار.

سعر الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار.