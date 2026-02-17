Alsumaria Tv
قتلى وجرحى بإطلاق نار خلال مباراة هوكي في رود آيلاند
هل استقر على هذا السعر؟.. الدولار يفتتح التعاملات الصباحية بـ152 الفا

اقتصاد

2026-02-17 | 02:53
هل استقر على هذا السعر؟.. الدولار يفتتح التعاملات الصباحية بـ152 الفا
السومرية نيوز – اقتصادي
استقرت أسعار صرف الدولار امام الدينار في التعاملات الصباحية لليوم الثلاثاء، بعد تسجيله 150 الفا منذ مساء امس.

سعر البيع 152000 دينار لكل 100 دولار.
سعر الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار.
الذهب ينخفض في العراق
03:38 | 2026-02-17
مازال اكثر من الـ150 الفا.. ارتفاع جديد يطرأ على اسعار الدولار
08:29 | 2026-02-16
08:29 | 2026-02-16
القضــــاء يسترد 30 مليــــاراً عن جريمة احتيال مالي
07:51 | 2026-02-16
07:51 | 2026-02-16
اشادة دولية باستقرار المؤشرات الاقتصادية للعراق وتوقعات بنمو الإنتاج النفطي وانحسار التضخم لعام 2026
07:41 | 2026-02-16
07:41 | 2026-02-16
انخفاض جديد لأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
06:48 | 2026-02-16
06:48 | 2026-02-16
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
05:36 | 2026-02-16
05:36 | 2026-02-16

