هل استقر على هذا السعر؟.. الدولار يفتتح التعاملات الصباحية بـ152 الفا

– اقتصادي

استقرت أسعار صرف الدولار امام الدينار في التعاملات الصباحية لليوم الثلاثاء، بعد تسجيله 150 الفا منذ مساء امس.

سعر البيع 152000 دينار لكل 100 دولار.

سعر الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار.

