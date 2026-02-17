الذهب ينخفض في العراق

– اقتصادي

انخفضت أسعار الذهب في لليوم الثلاثاء، رغم تجاوز سعر المثقال الواحد المليون دينار.

وبلغ سعر مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة بين 1.050 مليون دينار و1.060 مليون دينار.

بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.020 مليون دينار و1.030 مليون دينار.

