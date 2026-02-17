الدولار يرتفع مع اغلاق بورصة بغداد وكردستان



ارتفعت أسعار صرف الدولار الاميركي، مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في أسواق ، وأربيل، بالتزامن مع إغلاق البورصة.





– سعر البيع 152000 دينار مقابل 100 دولار.



-سعر الشراء 151000 دينار مقابل 100 دولار.



:



-سعر البيع 151400 دينار لكل 100 دولار.



-سعر الشراء 151300 دينار مقابل 100 دولار.

– سعر البيع 152000 دينار مقابل 100 دولار.-سعر الشراء 151000 دينار مقابل 100 دولار.-سعر البيع 151400 دينار لكل 100 دولار.-سعر الشراء 151300 دينار مقابل 100 دولار.