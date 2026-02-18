وتراجعت ثلاثة سنتات أو 0.04 بالمئة إلى 67.39 دولار للبرميل بينما خسر خام غرب الوسيط الأمريكي خمسة سنتات أو 0.08 بالمئة إلى 62.28 دولار، ويجري تداول كلا الخامين قرب أدنى مستوياتهما في أسبوعين.وقال إن والولايات المتحدة توصلتا أمس الثلاثاء إلى تفاهم بشأن "مبادئ إرشادية" رئيسية في المحادثات الرامية إلى حل نزاعهما النووي الممتد منذ فترة طويلة، لكن هذا لا يعني قرب التوصل إلى اتفاق.ولا يزال المحللون حذرين إزاء احتمال استمرار هذا التقدم، وقال ، محلل الأسواق لدى آي.جي، في مذكرة "رغم أن حدوث انفراجة حقيقية من شأنها أن تخفف التوتر الجيوسياسي وقد تزيد إمدادات النفط الإيراني، فإننا ما زلنا متشككين في إمكانية تحقيق هذه النتيجة على المدى القصير"، بحسب رويترز.وذكرت مجموعة الاستشارات السياسية يوراسيا جروب في مذكرة لعملائها أمس الثلاثاء أنها ترى أن هناك احتمالا بنسبة 65 بالمئة أن توجه ضربات إلى إيران بحلول نهاية أبريل نيسان.