ارتفاع بأسعار صرف الدولار في أسواق بغداد

أسعار البورصة المركزية:ارتفعت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151,750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت يوم أمس قد استقرت عند 151,500 دينار.أسعار الصيرفة في الأسواق المحلية:شهدت محال الصيرفة في الأسواق المحلية ببغداد ارتفاعاً مماثلاً، حيث جاءت الأسعار كالآتي:سعر البيع: 152,250 ديناراً لكل 100 دولار.سعر الشراء: 151,250 ديناراً لكل 100 دولار.