بفارق طفيف.. ارتفاع أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في أسواق بغداد

أسعار الجملة (شارع النهر):سجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر الأسعار الآتية للمثقال الواحد عيار 21:الذهب الخليجي والتركي والأوروبي: سعر البيع: 1,050,000 دينار.سعر الشراء: 1,046,000 دينار.(مقارنة بـ 1,048,000 دينار ليوم أمس).الذهب العراقي: سعر البيع: 1,020,000 دينار.سعر الشراء: 1,016,000 دينار.أسعار الذهب في محال الصاغة:تفاوتت أسعار البيع في محال الصاغة (المفرد) بحسب المنطقة والمصنعية، وجاءت كالآتي:الذهب الخليجي (عيار 21): يتراوح سعر البيع بين 1,050,000 و1,060,000 دينار.الذهب العراقي (عيار 21): يتراوح سعر البيع بين 1,020,000 و1,030,000 دينار.