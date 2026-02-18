بغداد واربيل.. ارتفاعات جديدة في بورصة الدولار



سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي امام الدينار العراقي ارتفاعا جديدا في واربيل، مع اغلاق البورصة اليوم الاربعاء.





سعر البيع: 152750 دينارا مقابل 100 دولار



سعر الشراء: 151750 دينارا مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 152350 دينارا لكل 100 دولار



سعر الشراء: 152300 دينار مقابل 100 دولار. سعر البيع: 152750 دينارا مقابل 100 دولارسعر الشراء: 151750 دينارا مقابل 100 دولار.سعر البيع: 152350 دينارا لكل 100 دولارسعر الشراء: 152300 دينار مقابل 100 دولار.