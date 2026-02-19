عالميا.. ارتفاع أسعار النفط وسط مفاوضات أمريكية ـ إيرانية

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت ، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" لشهر مارس المقبل بنسبة 0.26% إلى 65.36 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج " " لشهر أبريل المقبل بنسبة 0.23% إلى 70.51 دولار للبرميل.واستقر المؤشران على ارتفاع بأكثر من 4% عند التسوية أمس الأربعاء مسجلين أعلى مستوياتهما منذ 30 يناير الماضي، في وقت يقوم فيه المتعاملون بتقييم احتمالات حدوث اضطرابات في الإمدادات وسط مخاوف من صراع بين وإيران.وقال أمس الأربعاء إن محادثات في جنيف هذا الأسبوع حققت بعض التقدم، لكن لا تزال هناك خلافات حول بعض القضايا، مضيفا أنه من المتوقع أن تعود بمزيد من التفاصيل في غضون أسبوعين.