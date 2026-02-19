العراق والإمارات يوقعان شراكة لتجميع المركبات



ـ اقتصاد



أعلنت ، اليوم الخميس، توقيع لصناعة السيارات والمعدات شراكة مع شركات لتأسيس منظومة صناعية متكاملة لتجميع وإنتاج وتسويق مختلف أنواع المركبات.





وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " الشراكة تشمل الاتفاق على إنتاج الحافلات والمركبات التجارية الخفيفة وسيارات الركاب والشاحنات والمعدات التخصصية".



وتابعت، ان " العقد يأتي ضمن استراتيجية وطنية لتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، انسجامًا مع توجيهات الحكومة والوزارة".