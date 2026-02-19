اسعار القمح تواصل الارتفاع بالأسواق العالمية

وقالت الأمريكية إنه من المتوقع أن يسود طقس حار جدا، وأن تهب رياح عاصفة في مناطق زراعة القمح بسهول وسط وجنوب في موسم ، مضيفة في تقرير لها صدر أمس الأربعاء إن العديد من حرائق الغابات مشتعلة بالفعل في المنطقة.كذلك صعدت أسعار القمح في ظل مخاوف جيوسياسية من اضطراب عمليات تصدير القمح من منطقة .وصعدت العقود الآجلة القياسية للقمح في بورصة شيكاغو للسلع في مستهل اليوم الخميس بنسبة 0.7%، بعد ارتفاعها أمس بنسبة 1.8%.وبحلول الساعة 14:27 بتوقيت ، صعدت العقود الآجلة للقمح بنسبة 1.18% إلى 559 دولارا للـ100 بوشل.