ارتفاع اسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم

ووفقا لبيانات، فقد ارتفع خام المتوسط إلى 67.43 دولارا للبرميل، بينما سجل خام البصرة الثقيل 65.98 دولارا للبرميل، بنسبة تغير بلغت +2.86 لكليهما.وفيما يتعلق بأسعار النفط العالمية، سجل البريطاني 72.10 دولارا للبرميل، بينما سجل خام غرب الأمريكي الوسيط 66.84 دولارا للبرميل، بنسبة تغير بلغت +0.44 و+0.40 على التوالي.