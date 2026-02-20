الذهب ينخفض والدولار يرتفع

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4995.91 دولارا للأوقية (الأونصة)، وفقا لوكالة "رويترز".ويتجه الدولار لتحقيق أقوى أداء أسبوعي منذ أكتوبر تشرين الأول مدعوما بسلسلة من البيانات الاقتصادية الأفضل من المتوقع وتقديرات بميل (البنك المركزي الأمريكي) بصورة أكبر للتشديد النقدي، إلى جانب التوترات بين وإيران.وأسواق وهونج كونج وسنغافورة وتايوان مغلقة بمناسبة عطلات رأس السنة القمرية الجديدة، مما يعني وفقا للمتعاملين انخفاض أحجام التداول واحتمال حدوث تقلبات.ويترقب المستثمرون بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل للبنك المركزي، للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية الأمريكية. وعادة ما يتجه الذهب الذي لا يدر عوائد للارتفاع في أوقات أسعار الفائدة المنخفضة.وحذر الرئيس الأمريكي أمس الخميس من أنها يجب أن تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي وإلا ستحدث "أمور سيئة للغاية"، وحدد لذلك مهلة بين عشرة إلى 15 يوما، مما دفع إلى التهديد بالرد باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة في حالة تعرضها لهجوم.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 78.29 دولارا للأوقية.وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2064.27 دولارا للأوقية، فيما هبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1677.19 دولارا.