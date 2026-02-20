أسعار القمح عند أعلى مستوى لها خلال 7 أشهر

وبحلول الساعة 12:18 بتوقيت ، ارتفع سعر عقود القمح الآجلة تسليم مارسالمقبل بنسبة 0.61% مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 5.7 دولار للبوشل.وبذلك تكون أسعار القمح قد سجلت أعلى مستوى لها منذ 3 يوليو الماضي، أي في نحو سبعة أشهر ونصف.وبلغت مكاسب العقود الآجلة منذ بداية الأسبوع حوالي 3.5%، فيما ارتفعت منذ مطلع فبراير الجاري بنسبة 5.5%. وكانت أسعار القمح قد سجلت زيادة بنحو 6% خلال شهر يناير الماضي.