النفط في اعلى مستوى منذ 8 اشهر.. برنت يقترب من 72

وتسبب اقبال المستثمرين على الشراء على رفع الاسعار، بعدما كانوا يراهنون في وقت سابق على هبوط الأسعار، حيث شعر المستثمرون بقلق من عمل عسكري أمريكي في وقت يضغط فيه على لوقف تطوير الأسلحة النووية.وصعدت 10 سنتات بما يعادل 0.14 بالمئة إلى 71.76 دولار عند التسوية، فيما هبط خام غرب الوسيط الأمريكي أربعة سنتات أو 0.06 بالمئة إلى 66.39 دولار.وحقق الخامان مكاسب أسبوعية بأكثر من خمسة بالمئة، وحذر الرئيس الأمريكي من "عواقب وخيمة" إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي في غضون عشرة إلى 15 يوما.