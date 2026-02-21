الدولار يبدأ الأسبوع بقفزة جديدة في الأسواق العراقية



ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم السبت 21 شباط 2025.





سعر البيع 153250 دينارا مقابل 100 دولار.



سعر الشراء 152250 دينارا مقابل 100 دولار.



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.