حجم كل الذهب في تاريخ البشرية يكشف أرقاماً مذهلة

نعم، حجم الذهب بكثير مما تتخيل، لكن قيمته تحكم الاقتصاد العالمي، بحسب تقرير لمجلس الذهب العالمي.وحتى نهاية عام 2024، استخرج البشر 219 ألف طن من الذهب، وغالبية هذا الثمين بعد عام 1950، أي أن العصر الحديث أنتج معظم ذهب العالم.والأهم أن الذهب لا يتلف، ما يعني أن كل الذهب المستخرج تقريباً موجود حتى اليوم، وربما يكون ذهب مخزناً في خزائن البنوك الحديثة.وعند دراسة توزيع الذهب عالمياً، نجد أن:44 % تحول إلى مجوهرات23 % في سبائك، عملات، وصناديق استثمار18 % تمتلكه البنوك المركزيةالباقي يستخدم في الصناعة والتكنولوجيالكن سؤال المستثمرين والاقتصاديين يبقى: هل سينفد الذهب؟المخزون المعروف عالمياً والقابل للاستخراج يقدر بـ 55 ألف طن فقط، بينما الموارد المحتملة تصل إلى 132 ألف طن، لكن ليس كلها قابلة للتعدين.وبالتالي، يظل الذهب معدناً نادراً دائماً، وهو السبب الحقيقي الذي يجعل قيمته محورية في الاقتصاد العالمي.