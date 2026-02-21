الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
LIVE
رسالة إيرانية للأمم المتحدة: اذا تعرضنا لعدوان سنرد بحزم
حجم كل الذهب في تاريخ البشرية يكشف أرقاماً مذهلة
اقتصاد
2026-02-21 | 02:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
79 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصادي
هل تعلم أن كل الذهب الذي استخرجته البشرية منذ بداية التاريخ حتى اليوم يمكن وضعه بمكعب واحد طوله فقط 22 متراً؟.
نعم، حجم الذهب
أصغر
بكثير مما تتخيل، لكن قيمته تحكم الاقتصاد العالمي، بحسب تقرير لمجلس الذهب العالمي.
وحتى نهاية عام 2024، استخرج البشر 219 ألف طن من الذهب، وغالبية هذا
المعدن
الثمين بعد عام 1950، أي أن العصر الحديث أنتج معظم ذهب العالم.
والأهم أن الذهب لا يتلف، ما يعني أن كل الذهب المستخرج تقريباً موجود حتى اليوم، وربما يكون ذهب
الفراعنة
مخزناً في خزائن البنوك الحديثة.
وعند دراسة توزيع الذهب عالمياً، نجد أن:
44 % تحول إلى مجوهرات
23 % في سبائك، عملات، وصناديق استثمار
18 % تمتلكه البنوك المركزية
الباقي يستخدم في الصناعة والتكنولوجيا
لكن سؤال المستثمرين والاقتصاديين يبقى: هل سينفد الذهب؟
المخزون المعروف عالمياً والقابل للاستخراج يقدر بـ 55 ألف طن فقط، بينما الموارد المحتملة تصل إلى 132 ألف طن، لكن ليس كلها قابلة للتعدين.
وبالتالي، يظل الذهب معدناً نادراً دائماً، وهو السبب الحقيقي الذي يجعل قيمته محورية في الاقتصاد العالمي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
