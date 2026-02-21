الذهب يرتفع من جديد في العراق

– اقتصادي

ارتفعت أسعار الذهب في لليوم السبت، مع استمرار سعر المثقال الواحد اكثر من مليون دينار.

وبلغ سعر بيع مثقال الذهب الخليجي الواحد عيار 21 في محال الصاغة بين 1.085 مليون و1.095 مليون دينار.

فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.055 مليون و1.065 مليون دينار.

