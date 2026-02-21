الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556693-639072629997544711.jpg
رواتب العراقيين "برقبة" تصريحات ترامب.. التوتر يمنح الخزينة 28 مليار دينار يوميا وسط مخاوف من تأخر الصرف
اقتصاد
2026-02-21 | 04:28
السومرية
نيوز-اقتصاد
يتذوق النفط العراقي ولا سيما خام
البصرة
المتوسط سعرًا لم يصله منذ اكثر من 7 اشهر، حيث تجاوز الـ70 دولارا للبرميل، بسبب توتر الاوضاع في المنطقة وتصريحات
ترامب
المتقلبة عن رؤيته تجاه
ايران
، في الوقت الذي يعاني
العراق
من ازمة سيولة كبيرة مع توقعات بان رواتب شهر شباط الحالي ستتأخر حتى منتصف اذار المقبل.
كان النفط العراقي في الايام الماضي يرزح تحت الـ64 دولارا للبرميل، واليوم بتجاوزه الـ70 دولارا، فهذا يعني انه حقق علاوة تبلغ 6 دولارات للبرميل.
يصدر
العراق
اكثر من 3.5 مليون برميل يوميا هذا يعني ان العراق سيحصل من هذه العلاوة في اليوم الواحد حوالي 28 مليار دينار اضافية، وذلك بتصريح فقط من الرئيس الامريكي، حيث تبدو رواتب الموظفين العراقيين مرهونة بتصريحات
ترامب
، بمفارقة مثيرة تكشف عن مدى حراجة ولا استقرارية الاقتصاد العراقية ووضعه المالي.
وتشير التوقعات الى ان الرواتب ستتأخر هذا الشهر لما قد يفوق الاسبوعين اي ان رواتب شهر شباط الجاري قد لا تدفع حتى منتصف اذار المقبل، الامر الذي قد يشعل حالة من التوتر والفوضى الشعبية خصوصا وان العراقيين يحتاجون الى الاموال جدا خلال فترة شهر رمضان وعيد
الفطر
.
تصريحان برلماني وحكومي عن رواتب الموظفين ومخاوف تأخر توزيعها
01:41 | 2026-02-10
القضاء يسترد 6 مليارات دينار من شركة مارست "الاحتيال المالي" بسعر الصرف
03:46 | 2026-01-18
تبديد مخاوف تأخر رواتب الموظفين
02:09 | 2026-02-17
محكمة تحقيق الرصافة تسترجع اكثر من 89 مليار دينار الى خزينة الدولة
02:45 | 2025-12-31
رواتب العراق
اسعار النفط
السومرية نيوز
النفط العراق
سومرية نيوز
نفط العراق
السومرية
الخزينة
البصرة
العراق
