رواتب العراقيين "برقبة" تصريحات ترامب.. التوتر يمنح الخزينة 28 مليار دينار يوميا وسط مخاوف من تأخر الصرف

كان النفط العراقي في الايام الماضي يرزح تحت الـ64 دولارا للبرميل، واليوم بتجاوزه الـ70 دولارا، فهذا يعني انه حقق علاوة تبلغ 6 دولارات للبرميل.يصدر اكثر من 3.5 مليون برميل يوميا هذا يعني ان العراق سيحصل من هذه العلاوة في اليوم الواحد حوالي 28 مليار دينار اضافية، وذلك بتصريح فقط من الرئيس الامريكي، حيث تبدو رواتب الموظفين العراقيين مرهونة بتصريحات ، بمفارقة مثيرة تكشف عن مدى حراجة ولا استقرارية الاقتصاد العراقية ووضعه المالي.وتشير التوقعات الى ان الرواتب ستتأخر هذا الشهر لما قد يفوق الاسبوعين اي ان رواتب شهر شباط الجاري قد لا تدفع حتى منتصف اذار المقبل، الامر الذي قد يشعل حالة من التوتر والفوضى الشعبية خصوصا وان العراقيين يحتاجون الى الاموال جدا خلال فترة شهر رمضان وعيد .