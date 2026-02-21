ترامب يفرض رسوما جديدة على جميع الدول بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية

وقال ترمب في منشور على منصته ⁠"تروث سوشيال": "يشرفني ⁠أن أعلن أنني وقعت للتو -من ⁠المكتب البيضوي- على ⁠فرض رسوم ⁠جمركية عالمية بنسبة 10% على جميع ‌البلدان، والتي ستدخل حيز التنفيذ ‌على ‌الفور تقريبا".وفي أمر تنفيذي صادر عن ، أعلن الرئيس الأمريكي أن إدارته ستنهي بعض الإجراءات ، في ظل إلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها بموجب قانون مخصص للاستخدام في حالات .وجاء في الأمر التنفيذي أنه "في ضوء الأحداث الأخيرة، فإن الرسوم الإضافية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الصادرة بموجب أوامر تنفيذية سابقة، لن تكون سارية المفعول، ولن يتم تحصيلها في أقرب وقت ممكن".وأوضح الأمر التنفيذي أن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% سيدخل حيز التنفيذ في 24 فبراير/شباط الجاري ولمدة 150 يوما.