رسالة إيرانية للأمم المتحدة: اذا تعرضنا لعدوان سنرد بحزم
التومان الإيراني يسجل أدنى مستوى تاريخي له
اقتصاد
2026-02-21 | 06:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
986 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
واصلت أسعار العملات في السوق الإيرانية ارتفاعها الحاد، حيث تخطّى سعر الدولار 165.100 ألف
تومان
مع تصاعد التكهنات بشأن ارتفاع احتمال شن
الولايات المتحدة
هجومًا ضد
طهران
.
وفي المقابل ارتفع سعر اليورو أيضا إلى أكثر من 194 ألف
تومان
، وسعر الجنيه الاسترليني لأكثر من 222 ألف تومان.
وسبق أن سجّل الدولار يوم 11 شباط الجاري رقمًا قياسيًا بتجاوزه 163 ألف تومان في السوق الحرة بطهران.
وقد أدّى هذا الوضع، إلى جانب الارتفاع الجنوني للأسعار، إلى اندلاع موجة من الاحتجاجات في
إيران
.
فيما أعلن
مركز الإحصاء الإيراني
عن تسجيل أعلى معدل تضخم في شهر كانون الثاني الماضي منذ تأسيسه.
وبحسب التقرير، فقد بلغ معدل التضخم النقطي (مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق) رقمًا غير مسبوق قدره 60 في المائة.
وأوضح المركز أن مؤشر أسعار المستهلك للأسر الإيرانية بلغ 469.4 نقطة، مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة 7.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق، و60 في المائة مقارنة بشهر كانون الثاني من العام الماضي، و44.6 في المائة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
