مع إغلاق البورصة.. اسعار الدولار في الاسواق العراقية

استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي امام الدينار، في أسواق وأربيل، مع إغلاق البورصة مساء اليوم السبت.



سعر البيع: 153250 دينارا مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 152250 دينارا مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 152900 دينار لكل 100 دولار

