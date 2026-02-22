استقرار في أسعار الذهب ببغداد

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب "الخليجي والتركي والأوروبي" عند 1.085 مليون دينار، فيما بلغ سعر الشراء 1.081 مليون دينار.أما الذهب العراقي، فقد سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 نحو 1.055 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.051 مليون دينار.وفي محال الصاغة (التجزئة)، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 1.085 مليون و1.095 مليون دينار، فيما تراوح سعر بيع المثقال العراقي بين 1.055 مليون و1.065 مليون دينار.