الدولار يتجاوز حاجز الـ152 الفا ويواصل الارتفاع

نيوز- اقتصادي

شهدت اسعار صرف الدولار امام الدينار في التعاملات المسائية لليوم الاحد مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين.

وبلغ سعر البيع 153250 دينارا مقابل كل 100 دولار.

في حين سجل سعر الشراء 152250 دينارا لكل 100 دولار.