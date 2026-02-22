نزيف حاد يضرب البورصة المصرية.. 149 مليار جنيه تتبخر في جلستين

وهبط المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة 2.18% ليغلق عند 49,560 نقطة، فاقداً أكثر من 5% خلال جلستين فقط.وامتدت الخسائر إلى مؤشري EGX 70 وEGX 100 وسط موجة بيع مكثفة طالت الأسهم القيادية، خاصة البنوك والعقارات، بدفع من تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.وخلال يومين، فقدت السوق نحو 149 مليار جنيه من قيمتها، بعد أسابيع من تسجيل قمم تاريخية مدعومة بتدفقات استثمارية قوية وتحسن المؤشرات الاقتصادية.