تراجع بورصات الخليج وسط التوتر بين واشنطن وطهران

وأضافت الوكالة أن "المؤشر للجلسة الثانية على التوالي انخفض متراجعا 0.6%، مع هبوط معظم مكوناته، كما نزل سهم بنك الوطني 1.4%، كما انخفض سهم شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) 2%".وأشارت إلى أن "المؤشر قد هبط بنسبة 0.5%، وكذلك تراجع كل من المؤشرين البحريني والعماني 0.1%".وخارج منطقة ، "هبط مؤشر الأسهم القيادية في للجلسة الثانية على التوالي، إذ خسر 2.2% مع انخفاض جميع أسهمه تقريبا".كما تراجع سهم 2.2%، في حين انخفض سهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 5.3%.ويأتي هذا في وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات المشهد السياسي، وانعكاساته المحتملة على أسواق الطاقة والاقتصاد الإقليمي.هذا وقال الرئيس الأمريكي ، يوم الخميس الماضي، إنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" إذا لم تتوصل إلى اتفاق للحد من برنامجها النووي، فيما حدد مهلة تتراوح بين 10 و15 يوما.