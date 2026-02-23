رسوم ترامب وجولة التفاوض الثالثة تخفضان اسعار النفط 1%

وانخفضت 75 سنتا، أو 1.05 بالمئة إلى 71.01 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 74 سنتا أو 1.11 بالمئة إلى 65.74 دولار للبرميل.وقال يوم السبت إنه سيرفع الرسوم المؤقتة من 10 بالمئة إلى 15 بالمئة على الواردات الأمريكية من جميع البلدان، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون، بعد أن ألغت الأمريكية برنامجه السابق للرسوم، وقال ، محلل الأسواق لدى آي جي "أدت أخبار الرسوم خلال نهاية الأسبوع إلى حالة من العزوف عن المخاطرة هذا الصباح، والتي يمكن رؤيتها في أسعار الذهب وعقود الأسهم الأمريكية الآجلة، وهذا يؤثر بدوره على سعر النفط الخام".وساهم قرار فرض الرسوم الجمركية في الحد من تأثير المخاطر المتزايدة لنشوب صراع عسكري بين وإيران، الأمر الذي دفع أسعار وخام غرب تكساس الوسيط إلى الارتفاع بأكثر من 5 بالمئة الأسبوع الماضي.