بورصة بغداد.. الدولار يكسر حاجز الـ 152 ألفاً في الكفاح والحارثية

- اقتصاد



سجلت أسعار صرف الدولار ارتفاعاً طفيفاً في تداولات صباح اليوم الاثنين بأسواق العاصمة ، مواصلةً تذبذبها التصاعدي مقارنة بالإغلاق اليوم السابق، وسط ترقب من قبل الأوساط التجارية والمحلية.

البورصة المركزية

صعد سعر الصرف في بورصتي (الكفاح والحارثية) ليبلغ 152,800 دينار لكل 100 دولار، بعد أن استقر أمس الأحد عند 152,600 دينار.



الأسواق المحلية (الصيرفة)

شهدت محال الصيرفة في قفزة إضافية في أسعارها، حيث تم تداول سعر البيع عند 153,250 ديناراً، فيما بلغ سعر الشراء 152,250 ديناراً لكل 100 دولار.